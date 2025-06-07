TDV, Moritanya'da Vekaletle Kurban Kesimlerine Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında Moritanya'daki 4 bölgede kurban kesimlerine başladı.

Ülkede bu yıl 7 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı'nda, kurban kesim faaliyeti için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, Moritanya'nın çeşitli bölgelerine dağıldı.

Bayram namazının ardından kesimlere başlayan görevliler, Bragna, Nuakşot, Hodh Echargul ve Havz-ı Şarki bölgelerinde kesim ve dağıtım yapacak.

Bu kapsamda kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor.

Tüm bu aşamalarda, vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.

TDV, "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla yaklaşık 19 bin hisse kurban etini Moritanya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.