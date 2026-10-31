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TDV, Kerkük'te bir ay sürecek projeyle günde 200 kişiye sıcak yemek veriyor

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Türkiye Diyanet Vakfı, Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği koordinesinde bir ay sürecek proje kapsamında her gün yaklaşık 200 ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtıyor. Projeden faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin mutlu olduğu belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde, Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği koordinesinde bir ay devam edecek proje kapsamında her gün ihtiyaç sahibi 200 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Kerkük'te başlattığı söz konusu proje hakkında bilgi verdi.

Sıcak yemek dağıtımı projesinin Kerkük'ün çeşitli mahallelerini kapsayacağını belirten Mustafa, çalışmanın bir ay süreceğini ve her gün yaklaşık 200 kişinin bu çalışmadan faydalanacağını aktardı.

Türkiye'ye ve TDV'ye bu tür çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mustafa, vakfın her zaman Irak halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kerkük'ün Beyler Mahallesi'ndeki Molla Kavun Camisi imam hatibi Yavuz Tahsin de ihtiyaç sahibi ailelerin bu projeden dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Sıcak yemek projesinden faydalanan Beyler Mahallesi sakini Çetin Süleyman da Türkiye'nin yaptığı bu tür çalışmaların Irak'taki hayırsever kurumlara örnek olmasını diledi.

Kaynak: AA
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