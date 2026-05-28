Haberler

Ugandalı çocukların yüzü TDV'nin yardımlarıyla güldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllü ve görevlileri, Kurban Bayramı'nda Uganda'nın kırsal kesimlerindeki yetim çocuklara balon ve çeşitli hediyeler dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllü ve görevlileri, Kurban Bayramı'nda hediyeler dağıttıkları Uganda'daki çocukların yüzünü güldürdü.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2026 Vekaletle Kurban Programı" kapsamında Doğu Afrika ülkesi Uganda'ya gelen görevli ve gönüllüler, ülkenin 10 şehrinin kırsal kesimlerindeki çalışmalarında çocukları da unutmuyor.

Kırsal kesimlerdeki yetim çocuklarla bir araya gelen görevli ve gönüllüler, hediye ettikleri balon ve çeşitli hediyelerle çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Luwero şehrinde TDV tarafından inşa edilen Gül Mescidi'ni ziyaret eden görevli ve gönüllüler, bölgedeki yetimhanede kalan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Programa gönüllü olarak Fethiye'den katılan Yusuf Bozkurt, AA muhabirine, yıllarca benzeri programları televizyonlarda izlediğini söyledi.

Bölgenin televizyonda izlemek ya da başkasından duymaktan çok farklı olduğunu ifade eden Bozkurt, "Yardım yaptığımız çocukların tamamı yetim. Bölgede çok fazla yetim var. İsterim ki Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimiz, Peygamber Efendimizin 'Müslümanlar ancak kardeştir' sünneti üzerine bu bölgeyi ziyaret etsinler. Edemeseler bile bölgedeki gariban, Müslüman halka, yetimlere destek versinler. Biz bu süreci Türkiye Diyanet Vakfının yardımıyla profesyonelce yaptık." dedi.

"Burayı görmek, yaşamak tanımak bambaşkaymış"

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, bir şeyi paylaşmaktan çok keyif alırız. Bu mutluluğu burada yaşayamadık. Çocukların gözlerindeki ifadeyi görünce yüreğim burkuldu. Burada yaptığımız iş, mutluluktan ziyade vicdan meselesi oldu benim için. Bu çocukların yüzünde tebessüm demeyelim ama yetim olmanın vermiş olduğu üzüntü, hüzün var. Küçük bir balon almış olmanın verdiği mutluluk bizi hüzne boğdu. Çocukları mutlu etmenin tabii ki huzuru da var. Burayı görmek, yaşamak tanımak bambaşkaymış."

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor

AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor
'Kasa' denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi

"Kasa" denilen isimden şok kurultay itirafı! Rakam dikkat çekti
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı