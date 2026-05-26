Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan'ın 18 ilinde kurban kesimi yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Afganistan'ın 18 ilinde 2 bin büyükbaş hayvanı keserek 50 bin paket eti ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'ın 18 ilinde 2 bin büyükbaş hayvan kesilecek.

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği organizasyonu hakkında AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Emrah Kandemir, Afganistan genelinde 14 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Kandemir, kurban kesiminden önce veteriner hekim eşliğinde hayvanların genel kontrollerini yaparak İslami usullere göre uygunluklarını denetlediklerini ve kesilecek hayvanları belirlediklerini belirtti.

Afganistan'ın 18 ilinde eş zamanlı olarak 14 bin hisse kurbanın kesim ve dağıtım işlemlerini gerçekleştireceklerini aktaran Kandemir, 50 bin paket kurban etini Afganistan'ın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla aradı

Bahçeli tarafını belli ediyor gibi! Telefonla arayıp bayramını kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

Gürsel Tekin'den zehir zemberek sözler: Bir grup başkanının görevi...
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor