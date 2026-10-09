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TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev İstanbul'da 17. yıl dönümü resepsiyonu verdi

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TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev İstanbul'da 17. yıl dönümü resepsiyonu verdi
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TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, İşbirliği Günü ve Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümü için İstanbul'da resepsiyon verdi. Etkinliğe Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Binali Yıldırım katıldı; Ömüraliyev son dört yıldaki ilerleme için teşekkür etti.

(İSTANBUL) - Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Devletleri İşbirliği Günü ve Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon düzenledi. Ömüraliyev, görev süresinin sonuna yaklaşırken gerçekleştirilen etkinliğin kendisi için ayrıca anlam taşıdığını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonda çok sayıda üst düzey ismi ağırladı.

Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan, TDT üyesi ülkelerin adalet bakanları, bakan yardımcıları, Yargıtay ve Danıştay başkanları, büyükelçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve Türk iş birliği kurumlarının temsilcileri katıldı.

Ömüraliyev, son dört yılda TDT bünyesinde kaydedilen ilerlemeye ilişkin yapılan değerlendirmeler ve verilen destek için katılımcılara teşekkür etti.

Ömüraliyev, Türk dünyasına yönelik dostluk ve desteğin sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA
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