TCG Bayraktar Lübnan'dan Türk Vatandaşlarıyla Türkiye'ye Döndü

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını Tcg Bayraktar'ın güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaştığı belirtilerek, "Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı taşıyan askeri gemimiz TCG Bayraktar güvenli bir şekilde ülkemize ulaştı. Vatandaşlarımızı karşılayan Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran, yurt dışındaki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya kararlı olduğumuzu vurguladı" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,