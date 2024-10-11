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TCG Bayraktar Lübnan'dan Türk Vatandaşlarıyla Türkiye'ye Döndü

TCG Bayraktar Lübnan'dan Türk Vatandaşlarıyla Türkiye'ye Döndü
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan askeri gemi TCG Bayraktar'ın güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını Tcg Bayraktar'ın güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaştığı belirtilerek, "Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı taşıyan askeri gemimiz TCG Bayraktar güvenli bir şekilde ülkemize ulaştı. Vatandaşlarımızı karşılayan Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran, yurt dışındaki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya kararlı olduğumuzu vurguladı" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dışişleri Bakanlığı TCG Bayraktar Türkiye Lübnan

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