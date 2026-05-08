TCG Anadolu, SAHA 2026 kapsamında İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemiyi görmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren liman girişinde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, güvenlik kontrollerinin ardından gruplar halinde saat 10.00 itibarıyla gemiye alınmaya başlandı.

Aralarında çocuklar, öğrenciler ve aileler ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler, Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu'yu yakından inceleme fırsatı buldu.

Gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceleyerek görevli personelden bilgi alan vatandaşlar, geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Gemiyi ziyaret eden 5'inci sınıf öğrencisi Deniz Negiz, TCG Anadolu'nun Türkiye'yi temsil eden çok büyük bir gemi olduğunu belirterek "Türkiye'nin en büyük gemisi olması beni mutlu ediyor. Gemiyi gezmeyi çok istiyordum, burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Ziyaretçilerden Mehmet Emin Titiz, Türkiye'nin en büyük gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu ziyaret ettiğini belirterek "Bu, gerçekten gurur verici bir duygu. Ben de büyüdüğümde Selçuk Bayraktar gibi savaş uçağı tasarlamak istiyorum. KAAN, Northrop B-2 Spirit ve F-35 Lightning II benzeri modellerin daha gelişmişlerini yaparak Türkiye'yi dünya markası haline getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ekrem Horoz, gemide sergilenen Bayraktar TB3'e dokunduktan sonra duygulandığını dile getirerek "Rabb'im bunları yapanlardan, vesile olanlardan ve emeği geçenlerden razı olsun. Allah onları korusun, başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman onların destekçisiyiz. Vatandaş olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki onlar var olsun. Türk ordusu dünyada her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olsun." diye konuştu.

TCG Anadolu, yarın da ziyaret edilebilecek.