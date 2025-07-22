Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM resmen tatile girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM resmen tatile girdi
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TBMM'nin 21 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, TBMM, 21 Temmuz'dan itibaren tatile girdi. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'de toplanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), resmen tatile girdi. TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 EKİM'DE TOPLANACAK

Buna göre, TBMM'nin, 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde karar verildi.

İŞTE TATİLDE DE ÇALIŞACAK KOMİSYONLAR

Öte yandan TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede çalışmasını içeren kararlar daResmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ne çok çalıştılar, ne çok yoruldular , ne çok ter döktüler, ne kadar çok yol gittiler. 2 ay yatıp ceplerini doldurdukları paralari yesinler artık. İşçi memur 15-30 gün arası izin. Millet efendileri 2 aydan fazla izin. Haram olsun..

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