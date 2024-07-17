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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanunu görüşmeleri tartışmalı başladı

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, kamuoyunda sokak hayvanlarına 'ötenazi' yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen 38 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon görüşmeleri sırasında salonda yer olmadığı ve daha büyük bir salona geçilmesi talepleri üzerine tartışma çıktı.

NİSANUR YILDIRIM

(ANKARA) - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötenazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen 38 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kirişci'nin gazetecileri komisyon salonundan çıkartacağına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Emir, "Sizi buradan dışarıya çıkartmaya kalktıklarında biz kendimizi siper edeceğiz. Bu komisyonda ne konuşuluyorsa ne söyleniyorsa kim hayvan haklarını savunmuyorsa, kim 'sokak hayvanları öldürülsün, katledilsin' diye mücadele ediyorsa hepsini Türk milleti görsün" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötenazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen 38 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Komisyon görüşmelerinde salonda yer olmadığı ve daha büyük bir salona geçilmesine ilişkin gelen talepler üzerine tartışma çıktı ve görüşmelere başlamadan yarım saat ara verildi. Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, gazetecileri salondan dışarı çıkartacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Başkan Kirişci'nin sözlerine sert tepki gösterdi. Emir, şunları söyledi:

"Bu yasayı ne Meclis'ten ne Türk halkının gözünden kaçıramayacaklar. Bu yüzden size de büyük görev düşüyor. Burada beklemenizi rica ediyoruz. Sizi buradan dışarıya çıkartmaya kalktıklarında biz kendimizi siper edeceğiz. Bu komisyonda ne konuşuluyorsa ne söyleniyorsa kim hayvan haklarını savunmuyorsa, kim 'sokak hayvanları öldürülsün, katledilsin' diye mücadele ediyorsa hepsini Türk milleti görsün. Burada hepimize görev düşüyor. Hepinizden bu görevi bekliyoruz. Bu komisyon salonundan ayrılmıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Hayvan Hakları Politika Güncel Haberler

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