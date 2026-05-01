Okul saldırılarını araştırma komisyonu kuruldu

TBMM'nin, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken...

TBMM'nin, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 22 üyeden oluşacak Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nun başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, sözcülüğüne AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve katipliğine MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz seçildi.

Çalışma süresi 3 ay olan ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek komisyonun üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri; CHP'den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal; DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti

Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları