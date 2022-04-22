TBMM Başkanı Şentop: 'Kazanmak tali bir şey. Esas, katılmak ve oynamaktı'

TBMM tarafından düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliğinde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

TBMM Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvanın final maçlarının başlama vuruşunu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Karşılaşmalarda kız takımları arasında Denizli Horozkent birinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü ikinci, Kocaeli Futbol Kulübü üçüncü, Kayseri Kadın Futbol Kulübü dördüncü oldu.

Erkeklerde birinciliği Bursa Arabayatağı Spor Kulübü, ikinciliği Mersin Ter Spor Kulübü, üçüncülüğü Samsun Atakum Belediye Spor, dördüncülüğü ise Afyon Gençlik Spor aldı.

Meclis Başkanı Şentop, kupa ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2020 ve 2021'de 23 Nisan kutlama programlarının, salgınla ilgili kısıtlamalar nedeni ile arzu edildiği şekilde yapılamadığını anımsatarak, bu yıl 2 yıldaki uzak kalışın üzüntüsünü telafi edecek programlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Mahallede Maç Var" turnuvasına 18 bine yakın 11-13 yaş arası çocuğun katıldığını dile getiren Şentop, katılan 1569 takımdan 188'inin kız takımı olduğunu belirtti.

Şentop, çok yoğun bir katılım gerçekleştiğini ve turnuvaya katılan herkesi kutladığını ifade ederek, "Kazanmak tali bir şey. Esas, katılmak ve oynamaktı. O yüzden katılan bütün takımları tebrik ediyorum." dedi.

Yarın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclis'in açılışının 102'inci yılı olduğunu anımsatan Şentop, çocukların da bayramını kutladı.

Şentop, TBMM'nin devletin kurucusu bir meclis olduğuna işaret ederek, "Meclisimiz, devleti yeniden kuran, milli mücadeleyi yürüten ve yöneten bir meclistir, gazi meclistir. 15 Temmuz'da gazi unvanını hak ettiğini, bu unvanın tesadüfi olmadığını, Meclisimizin karakterinin bu olduğunu 15 Temmuz gecesi o kahramanlıkla göstermiştir." diye konuştu.

Dereceye giren takımların kupa ve hediyelerini, TBMM Başkanı Şentop ve bölge milletvekilleri verdi.