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TBMM'nin Çalışma Süresinin Zatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

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TBMM Genel Kurulu, 1 Temmuz'da tatile girmek yerine çalışmalarına devam etme kararı aldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunun 16 Haziran tarihli 102'nci Birleşiminde alınan karara göre, 1 Temmuz Çarşamba günü tatile girmesi gereken Meclis tatile girmeyecek.

Kararda, Anayasa'nın 93'üncü maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddesi uyarınca Meclisin çalışmalarına devam etmesine karar verildiği belirtildi.

TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, 17 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: ANKA
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