Üye Girişi
Haberler

TBMM Milli Savunma Komisyonu Kapalı Maraş'ı İnceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hulusi Akar Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu, KKTC'de bulunan Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu. Akar ve beraberindeki heyet, bölge hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretin ardından Akar, KKTC'nin zorlu süreçlerden geçtiğini ve şehitlere rahmet diledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ise TBMM heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Hulusi Akar Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu, Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

Akar ve beraberindeki heyetin Gazimağusa'daki Kapalı Maraş bölgesine ziyaretine, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Maraş ziyaretinde bölge hakkında yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Akar, KKTC'nin bugünlere kolay gelmediğini; bu uğurda birçok Mehmetçik ve Kıbrıslı Mücahit'in şehit olduğunu anımsatarak şehitlere rahmet, bölgede görev yapan askerlere başarılar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de Kıbrıs'ın milli bir dava olduğunu ve bu davanın, Türk milleti ile birlikte yürütüldüğünü ifade ederek TBMM heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu heyetinin yarın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kıbrıs Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki!
title