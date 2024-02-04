TBMM Milli Savunma Komisyonu Kapalı Maraş'ı İnceledi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Hulusi Akar Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu, Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

Akar ve beraberindeki heyetin Gazimağusa'daki Kapalı Maraş bölgesine ziyaretine, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Maraş ziyaretinde bölge hakkında yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Akar, KKTC'nin bugünlere kolay gelmediğini; bu uğurda birçok Mehmetçik ve Kıbrıslı Mücahit'in şehit olduğunu anımsatarak şehitlere rahmet, bölgede görev yapan askerlere başarılar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de Kıbrıs'ın milli bir dava olduğunu ve bu davanın, Türk milleti ile birlikte yürütüldüğünü ifade ederek TBMM heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu heyetinin yarın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşeceği bildirildi.