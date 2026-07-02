Meclis lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar davasında karar açıklandı

TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Durmuş Uğurlu, Recep Seven, Halil İlker Güner, Ramazan Çetin ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, bir önceki celsede esasa ilişkin görüşün açıklandığını hatırlatarak sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Tutuksuz sanık Durmuş Uğurlu, iftiraya uğradığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek mahkemeden beraatini istedi.

Söz verilen sanık İbrahim Beşlioğlu ise "Ben söz konusu mesajları cinsel amaçla atmadım. Attığım mesajlar bellidir. Mesaj attığım süre çok kısa bir aralıktaydı. Beraatimi talep ediyorum. Suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Sanıklar, Recep Seven, Ramazan Çetin ve Halil İlker Güner'de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini beyan ederek mahkemeden, beraat talebinde bulundu.

Sanık beyanlarının ardından söz verilen müşteki anne E.D, "Sanıklar üzerlerine iftira atıldığını söylüyor. Biz asla bu şekilde mahkeme koridorlarına çıkacak insanlar değiliz. Benim çocuğumun yaşadığı travma ne olacak? Şikayetim devam ediyor." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Durmuş Uğurlu hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından toplam 7 yıl 4 ay 3 gün, sanık Recep Seven hakkında ise "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, sanık İbrahim Beşlioğlu hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 2 yıl 3 ay, sanık Halil İlker Güner hakkında ise "iyi hal" indirimi uygulayarak "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi.

Ayrıca mahkeme, sanık Ramazan Çetin'in "çocuğa karşı cinsel taciz" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük 4 mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalandıkları, eğitici-öğretici yükümlülüğü bulunan kişilerden olmaları nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.