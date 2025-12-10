Milil Dayanışma Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu İçin Hazırlanan Raporlar Sunulmaya Başlandı.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partiler, komisyonda süreçle ilgili tarafların dinlemelerinin tamamlanmasının ardından, öneri ve değerlendirmelerine ilişkin hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı'na sunmaya başladı. Dem Parti'li komisyon üyeleri 99 sayfalık raporu TBMM Başkanlığı'na teslim etti. Diğer partilerin de bu hafta sonuna kadar raporlarını sunması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun 21 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen toplantısında, nihai raporunun hazırlanması için komisyondaki partilerden teklif ve görüşlerini 28 Kasım'a kadar TBMM Başkanlığına iletmelerini istemişti. Ancak, aynı toplantıda komisyonda oluşturulan heyetin İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesinin kararlaştırılması üzerine, partiler, hazırlalayacakları raporları bu ziyaretle ilgili komisyonda yapılacak bilgilendirmenin ardından TBMM Başkanlığı'na teslim edeceklerini bildirdi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4 Aralık Perşembe günü yapılan toplantısında partiler, hazırlıklarını sürdürdükleri raporlarına ilişkin komisyonda bilgi verdi ancak henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle TBMM Başkanlığı'na rapor sunulmadı. CHP, hazırladığı özet raporu TBMM Başkanlığına sundu, ayrıntılı raporun daha sonra iletileceği belirtildi.

Dem Parti'den ise bugün yapılan açıklamada, komisyon üyeleri DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek tarafından hazırlanan komisyon raporunun TBMM Başkanlığına teslim edildiği bildirildi, ancak rapor basınla paylaşılmadı. DEM Parti'nin raporunun 99 sayfadan ve 6 bölümden oluştuğu, raporda değerlendirme ve öneriler yer aldığı öğrenildi.

MHP ve AK Parti'nin de bu hafta içinde raporlarını sunması bekleniyor. TBMM Başkanlığı'na daha önce rapor başlıklarını sunan Yeni Yol Grubu ise ayrıntılı raporu hafta sonuna kadar sunacak. Yeniden Refah Partisi'nin de raporu henüz tamamlamadığı, bir-iki gün içinde sunacağı ifade edildi.

Partilerin raporlarını sunmasının ardından gelecek hafta komisyon toplantısı yapılabileceği veya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyonda partileri temsil eden grup koordinatörleriyle bir araya gelerek, nihai rapor hazırlıklarının nasıl yapılacağı konusunu görüşeceği belirtiliyor.