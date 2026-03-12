Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda 10 Mart'taki Kapalı Oturumun Tutanakları Okundu

TBMM Genel Kurulu, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlarının Orta Doğu'daki gelişmelere dair bilgilendirme yaptığı kapalı oturumu gerçekleştirdi. Tutank okunması sürecinde yalnızca milletvekilleri ve resmi görevliler salonda bulundu.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, 10 Mart'ta Dışişleri ve Milli Savunma bakanlarının Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı bilgilendirmenin tutanak özeti kapalı oturumda okundu.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan Başkanlığında toplandı.

Birleşim açıldıktan sonra Genel Kurul'da 10 Mart Salı günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in milletvekillerini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin bilgilendirmesinin tutanak özetinin okunması için İçtüzüğün 71'inci maddesi uyarınca kapalı oturuma geçildi.

Kapalı oturum öncesi verilen 5 dakika arada, Genel Kurul salonunda bulunan dinleyici, gazeteci ve görevliler dışarı çıkarıldı. Salonda sadece milletvekilleri ile yeminli stenograflar ve yeminli görevliler kaldı.

Ayrıca, Basın Koridoru'nda yer alan ve Genel Kurul salonuna bitişik olan odalar ve kulisler de boşaltıldı. Odalar, görevliler tarafından tutanak özetinin okunması bitene kadar kilitlendi.

Tutanak okunduktan sonra birleşime ara verildi. Aranın ardından Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmeye devam etti.

Kaynak: ANKA
