DEM Parti çerçeve yasa teklifini imzaladı

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM'de DEM Parti grubunda "çerçeve yasa" teklifine ilişkin toplantı bitti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni imzaladı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partinin TBMM Adalet Komisyonu ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Meral Danış Beşktaş, Cengiz Çiçek ve Saruhan Oluç, çerçeve yasa teklifine ilişkin parti grubunda toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında grup toplantı salonunda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" metnini imzaladı. İmza atanlar arasında toplantıya katılan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Adalet Komisyonu üyeleri ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Meral Danış Beşktaş, Cengiz Çiçek ve Saruhan Oluç yer alıyor.

Öte yandan DEM Parti grubunda, milletvekilleriyle "çerçeve yasa" gündemiyle saat 14.00'te bir toplantı daha yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA