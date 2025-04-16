Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Ameliyata Alındı

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı devam ediyor. Yakınları ve sevenleri hastanede bekleyişlerini sürdürüyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınlarının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne götürülmesinin ardından yakınları ve sevenleri de buraya geldi.

Bilgi almak için hastaneye gelenler arasında DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sanatçı Yavuz Bingöl, milletvekilleri ve bazı partililer yer aldı.

Kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle ameliyata alınan Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen yakınları, hastanenin acil servisine yönlendirildi.

Önder'in ameliyatı devam ederken, yakınlarının hastanedeki bekleyişi de sürüyor.

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Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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