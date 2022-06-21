TBMM Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü
AA - Berk Özkan - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı kapsamında yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Berk Özkan - Güncel