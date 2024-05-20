TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için taziye mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum." ifadelerini kullandı.