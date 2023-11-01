Parlamento Muhabirleri Derneği TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Makamında Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Kemal Aktaş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Kurtulmuş, "Beraber çalışarak Meclis’ten halka en iyi ve en doğru bilgileri yansıtmak için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederiz. Yeni yasama yılında da birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. PMD Başkanı Kemal Aktaş ise, "PMD olarak 60 yıldır halkın gözü kulağı olarak burada görev yapıyoruz” diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Kemal Aktaş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Kurtulmuş, "Beraber çalışarak Meclis'ten halka en iyi ve en doğru bilgileri yansıtmak için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederiz. Yeni yasama yılında da birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. PMD Başkanı Kemal Aktaş ise, "PMD olarak 60 yıldır halkın gözü kulağı olarak burada görev yapıyoruz" diye konuştu.

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) yönetimi bugün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Ziyarete PMD Başkanı Kemal Aktaş, Başkan Yardımcısı Özgür Akbaş, Genel Sekreter Besti Karalar, Dış İlişkiler Koordinatörü Canan Sakarya, Sayman Murat Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehtap Göktemir ve Murat Akar ile TBMM Başkanlığı Basın Müşaviri Ahmet Özgür katıldı.

" YENİ YASAMA YILINDA DA BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Ziyarette konuşan Kurtulmuş, parlamento muhabirlerinin önemine dikkat çekerek, "Beraber çalışarak Meclis'ten halka en iyi ve en doğru bilgileri yansıtmak için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederiz. Yeni yasama yılında da birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Kurtulmuş ayrıca PMD'ye Meclis çatısı altında yapacakları her türlü etkinlikte destek vermekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

"PMD OLARAK 60.YILDIR HALKIN GÖZÜ KULAĞI OLARAK BURADA GÖREV YAPIYORUZ"

PMD Başkanı Aktaş ise "Parlamentoda görev yapan gazeteciler olarak, Meclis'in saygınlığına gölge düşürmeden objektif gazetecilik yapmaya özen gösteriyoruz. PMD olarak 60 yıldır halkın gözü kulağı olarak burada görev yapıyoruz" dedi.