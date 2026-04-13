TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Dick ile Görüştü

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında Türkiye'de bulunan Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile görüştü.

Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na katılmak için ülkemizde bulunan Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile bir araya geldik. Küresel konularda parlamenter diplomasinin önemine dikkat çektiğimiz görüşmede, ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını ele alarak, dostluk ve karşılıklı anlayış temelinde ilişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki ortak irademizi vurguladık." ifadesini kullandı.

