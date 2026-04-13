TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Dick ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamında Avustralya'nın Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile bir araya gelerek, ülkeler arasındaki iş birliği ve parlamenter diplomasi konularını ele aldı.
Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na katılmak için ülkemizde bulunan Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile bir araya geldik. Küresel konularda parlamenter diplomasinin önemine dikkat çektiğimiz görüşmede, ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını ele alarak, dostluk ve karşılıklı anlayış temelinde ilişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki ortak irademizi vurguladık." ifadesini kullandı.