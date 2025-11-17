TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) 23. Sonbahar Genel Kurul Toplantısı kapsamında Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleşen kabulde, TÜRKPA'nın diğer uluslararası kurumlarla ilişkilerini güçlendirmesi ve daha görünür hale gelmesi konusu ele alındı.

Kurtulmuş, TÜRKPA'ya her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirterek, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'a çalışmalarında başarılar diledi.