Numan Kurtulmuş'tan Beşiktaş'taki Saldırıya Tepki: Hain Saldırıyı Lanetliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı ve yaralılara acil şifa diledi. Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında, Yapı Kredi Plaza önünde görev yapan polis ekiplerine yönelik saldırıyı kınayarak yaralılara acil şifa diledi. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye hedefimiz kararlılıkla sürecek" dedi.

Kurtulmuş, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde görev başındaki polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Beşiktaş'ta görevi başındaki emniyet mensuplarımıza yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Olaya anında ve etkili müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz bölge' hedefimize yönelik her türlü kirli plan devletimizin kararlılığı ve aziz milletimizin ferasetiyle birlik ve dirlik içerisinde bertaraf edilecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
