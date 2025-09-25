TBMM Başkanı Kurtulmuş, Neşet Ertaş'ı Andı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 13. yılında sanatçı Neşet Ertaş'ı andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İnsanın yaratılış hikmetindeki sırrı 'goğnüyle' türkülerine işleyen büyük ozan Neşet Ertaş, sazı ve sözüyle Türk halkının birlik ve beraberliğini güçlendiren bir gönül eriydi. Ozanlık geleneğinde sönmeyecek bir ateş yakan 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı, vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Kurtulmuş, mesajıyla birlikte Neşet Ertaş'ın "Yolcu" türküsünün yer aldığı yapay zeka ile hazırlanan bir videoyu da paylaştı.