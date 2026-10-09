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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip dua etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua etti. Kurtulmuş, müzede inceleme yapıp vatandaşlarla sohbet etti, ardından Şems-i Tebrizi'nin türbesini ziyaret etti.

Konya'da, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua etti.

Mevlana Müzesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan ve vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra Şems-i Tebrizi'nin türbesini ziyaret etti.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kadim dostu Şems-i Tebrizi'nin kabri başında da dua eden Kurtulmuş, ziyaretinin ardından Selçuklu Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne geçti.

Kaynak: AA
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