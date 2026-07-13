TBMM'de "Süreç" Görüşmesi... TBMM Başkanı Kurtulmuş, Efkan Ala ve İmralı Heyeti'nin Çarşamba Bir Araya Gelmesi Bekleniyor

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İmralı Heyeti'nin 15 Temmuz Çarşamba bir araya gelmesi bekleniyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlayarak ortak rapor yayımlamasının ardından süreçle ilgili yasal düzenleme beklentileri sürerken, TBMM'de kritik bir görüşme planlanıyor.

İmralı Heyeti'nin çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edeceği, ziyarette AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da yer alacağı öğrenildi.

TBMM'de çarşamba günü Numan Kurtulmuş'un da katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlenecek. İmralı Heyeti'nin Numan Kurtulmuş ile görüşmesine ilişkin saat konusunda henüz bilgi verilmedi.

Görüşmede süreçle ilgili gelinen aşama ve çıkarılması beklenen çerçeve yasanın ele alınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA