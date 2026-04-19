TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Sekreterliğine seçilen Filip'i tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'nda, PAB Genel Sekreterliği görevine seçilen Anda Filip'i tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'nin ev sahipliğinde ülkemizde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'nda, PAB Genel Sekreterliği görevine seçilen PAB Uluslararası İlişkiler Direktörü Büyükelçi Anda Filip'i tebrik ediyorum. Dünya parlamentolarının çatı kuruluşu olan PAB bünyesinde, parlamenter diplomasi alanında yürüteceği çalışmalarda kendisine üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.