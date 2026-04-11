(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), "İnsan Hakları Bağlamında İdari Yargının Güncel Sorunları" başlıklı sempozyum düzenledi. Türkiye Barolar Birliği İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Sözcüsü Oğuzhan Aslan, "Unutmayalım ki idare hukukunun kalbi insan haklarıdır. Eğer bir mahkeme kararı bireyin hakkını iade etmekten uzaklaşıyorsa, orada hukuk bitmiş, bürokrasi başlamış demektir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği, Litai Otel'de "İnsan Hakları Bağlamında İdari Yargının Güncel Sorunları" başlıklı sempozyum düzenledi. Beş oturumdan oluşan ve iki gün sürecek sempozyumun açılış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Sözcüsü Oğuzhan Aslan, gerçekleştirdi. Aslan, şunları söyledi:

"Bugün burada Ankara'da, Türkiye Barolar Birliği çatısı altında toplanmamızın sembolik değeri büyüktür. Zira barolar ve Türkiye Barolar Birliği sadece avukatların meslek örgütü değil, hukuksuzluğa karşı toplumun nefes borusudur. Bu nedenle bugünkü sempozyumumuzun bu çatı altında yapılıyor olması bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. İdari yargı, bir devletin hukuk devleti sıfatını ne ölçüde hak ettiğinin en somut aynasıdır. İdare hukukunun duayen hocası Ordinaryüs Profesör Doktor Sıddık Sami Onar'ın o unutulmaz tespiti ile başlamak istiyorum, 'İdare hukuk içinde kaldığı sürece kudretlidir; hukuktan ayrıldığı an ise sadece kaba bir kuvvete dönüşür.' İşte bu noktada idari yargının işlevi yalnızca uyuşmazlıkları çözmekten ibaret değildir. Aynı zamanda idarenin hukuka bağlılığını teminat altına alan asli bir denetim mekanizmasıdır. Böylelikle idari yargı, hem hukuk devleti ilkesinin somutlaşmasını sağlar hem de idarenin kudretini hukukun sınırları içinde tutar."

Montesquieu'nun dediği gibi, 'kudret sahibi her insan sınırlarla karşılaşıncaya kadar bu kudretini kötüye kullanma eğilimindedir'. İdari yargı işte bu sınırı çizen kalem olmalıdır. Filozof Francis Bacon'ın yüzyıllar öncesinden gelen uyarısı bugün hala kulaklarımızda çınlamaktadır, 'Bir kez verilen haksız bir hüküm, binlerce kötü örnekten daha fazla zarar verir. Çünkü onlar akıntıyı kirletir, bu ise kaynağı.' Hukuk güvenliğinin olmadığı bir yerde ne idari istikrardan ne de toplumsal barıştan söz edilebilir. Çıkış yolu ise elbette insan hakları eksenli bir yargılamadır. Nitekim iki gün sürecek bu sempozyumda, bu genel yaklaşım çerçevesinde idari yargının güncel sorunları enine boyuna tartışılacaktır. Unutmayalım ki idare hukukunun kalbi insan haklarıdır. Eğer bir mahkeme kararı bireyin hakkını iade etmekten uzaklaşıyorsa, orada hukuk bitmiş, bürokrasi başlamış demektir. Gustav Radbruch'un ifade ettiği üzere, 'Hukuk, adalete yönelmiş bir sosyal gerçekliktir. Adaletten kopmuş bir yasa metni ise sadece bir kağıt parçasından ibarettir.'"

