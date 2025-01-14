TBB Başkanı Sağkan'dan İstanbul Barosu'na Dava Açılmasına Tepki

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi için dava açılmasına tepki gösterdi. Sağkan, bu süreci 12 Eylül darbesinden sonra cunta yönetiminin hukuksuzluklarına benzeterek "Yöntemler değişiyor belki ama yaklaşık yarım asırdır değişmeyen tek şey erkin yanında yer alanların muhalif gördüğü kesimlere karşı baskı ve tahakküm kurma çabası" dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilerek yeni yönetimin seçilmesi talebiyle dava açmasına tepki gösterdi. Sağkan, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesinden sonra cunta yönetiminin hukuksuzluklarına karşı gösterdiği direniş nedeniyle İstanbul Barosu kapatılmış ve kapısına mühür vurulmuştu. Yaklaşık 45 yıl aradan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi için dava açıldı. Yöntemler değişiyor belki ama yaklaşık yarım asırdır değişmeyen tek şey erkin yanında yer alanların muhalif gördüğü kesimlere karşı baskı ve tahakküm kurma çabası. Tarih ise hiç şaşmadan haklıyı ve haksızı ortaya koyuyor. Biz ise her zaman olduğu gibi hukuksuzluğun karşısında İstanbul Barosu'nun ve İstanbul Barosu mensubu meslektaşlarımızın iradesinin yanındayız."