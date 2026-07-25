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Taziyeye giderken otomobilin çarptığı kadın öldü

Taziyeye giderken otomobilin çarptığı kadın öldü
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HATAY'da bir yakınına taziyeye giderken yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Bedia Havare (70), hayatını kaybetti.

HATAY'da bir yakınına taziyeye giderken yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Bedia Havare (70), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Samandağ-Antakya kara yolunun Uzunbağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yakınının vefatı nedeniyle taziye evine gitmek üzere evden çıkan Bedia Havare, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Havare, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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