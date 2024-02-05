Taziye ziyaretine giden kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Aksaray'da vefat eden komşusunun evine taziyeye giden Necla Acar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
AKSARAY'da vefat eden komşusu Münire Yılmaz'ın (85) evine taziyeye giden Necla Acar (75) geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sarıyahşi ilçesinde 7 çocuk annesi Necla Acar, bugün, vefat eden komşusu Münire Yılmaz'ın evine taziye ziyaretine gitti. Ziyaret sırasında fenalaşan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Acar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acar'ın yarın Sarıyahşi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.