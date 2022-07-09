Taziye evinden klima çalan 2 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taziye evinden klima çalan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
 - Güncelleme:
Taziye evinden klima çalan 2 kişi yakalandı

MARDİN'de, taziye evinin klimasını çalan 2 kişi, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

MARDİN'de, taziye evinin klimasını çalan 2 kişi, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde dün, Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye Evi'nin avlusuna gelen 2 kişi, bir süre çevreyi kolaçan etti. Kimsenin olmadığını belirleyen şüphelilerden biri pencereden içeri girip klimayı alarak arkadaşına uzattı. Şüpheliler, klimayı taşıyarak bölgeden uzaklaştı.

Taziye evine gelen görevliler, klimanın olmadığını görünce yanındaki caminin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Hırsızlığı fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüphelileri dün akşam saatlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Klima taziye evi görevlilerine teslim edilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title