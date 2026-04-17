Haberler

Tayyip Erdoğan, Şerif ve Al Sani ile Görüştü: Yeni ve Sağlam Temelli Bir Bölgesel Güvenlik Mimarisi Oluşturmak Gerekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile üçlü formatta görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın, bölgede yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile üçlü formatta görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgemizde güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olduğumuzu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti. Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti."

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig

1 puan alırlarsa şampiyonlar
Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık yaktı
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi

Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesajla aldatıldığını öğrendi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı

ABD'nin 10 milyonluk ödül koymuştu! Zafer Yürüyüşünde ortaya çıktı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli