Tayvan Lideri: ABD Desteği Güçleniyor

Tayvan lideri Lai Ching-te, ABD'nin desteğinin zayıfladığına ilişkin söylemlerin gerçeği yansıtmadığını, aksine Washington yönetiminin ülkesine desteğinin güçlendiğini bildirdi.

Tayvan'da Çince yayın yapan Liberty Times gazetesine konuşan Lai, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın küresel güvenlik ve refah için kritik olduğunu vurguladı.

Lai, Çin'in Tayvan'ı "ilhakı halinde bunun Pekin'in genişlemesini durdurmayacağını, aksine daha da güçlenerek ilerleyeceğini" savunarak bölgedeki faaliyetlerinin giderek arttığını kaydetti.

Çin'in Tayvan'da "ABD karşıtlığı" söylemini yaymaya çalıştığını ve Washington'ı güvenilmez göstermeye uğraştığını savunan Lai, Donald Trump yönetiminin Tayvan'a desteğini durdurmadığını ya da azaltmadığını, aksine güçlendirdiğini ifade etti.

Lai, Tayvan Boğazı'nın iki yakasının çatışma yerine diyalog, kuşatma yerine karşılıklı etkileşimi kullanması gerektiğini bildirdi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.