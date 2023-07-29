Taylor Swift Konseri Dansçıları Deprem Eşdeğerinde Sismik Aktiviteye Neden Oldu
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Jeoloji ve sismoloji uzmanı Prof. Jackie Caplan-Auerbach, Taylor Swift'in Seattle'de verdiği konserde dans edenlerin 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduğunu belirtti. Dansçıların hareketleri, müziğin şiddeti ve enerji uzun süre yere sismik aktivite olarak yansıdı.
Jeoloji ve sismoloji konusunda uzman Prof. Jackie Caplan-Auerbach, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in ABD'nin Seattle kentinde verdiği konserde dans edenlerin 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını belirtti.
Western Washington Üniversitesinde jeoloji ve sismoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Jackie Caplan-Auerbach, 27 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında elde ettiği verilere göre Taylor Swift'in Seattle'de verdiği konserde dans edenlerin, 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını belirtti. Prof. Jackie Caplan-Auerbach konserdeki sismik verileri, 2011 yılında Seattle Seahawks taraftarlarının maç sırasında kazanılan kritik sayı sırasında zıplamalarıyla meydana gelen sismik aktiviteyle karşılaştırdığını ancak Taylor Swift'in hayranların ürettiği sismik aktivitenin daha büyük olduğunu belirtti.Caplan-Auerbach, 2011'deki maç sırasında ortaya çıkan sismik aktivitenin birkaç saniyede bittiğini ancak Swift konserinde müziğin şiddeti, dans edenlerin zıplamaları dahil tüm enerjinin uzun süre yere sismik aktivite olarak yansıdığını kaydetti. SWIFT TEŞEKKÜR ETTİÜnlü şarkıcı Taylor Swift, 22 ve 23 Temmuz'da verdiği konserler için sosyal medyadan hayranlarına teşekkür ederek "Seattle gerçekten de şimdiye kadarki en sevdiğim hafta sonlarından biriydi. Her şey için teşekkürler. Nefesinizi tüketene kadar yaptığınız tüm tezahüratlar, çığlıklar, zıplamalar, danslar, şarkılar için" ifadelerini kullandı.