Taylor Swift Konseri Dansçıları Deprem Eşdeğerinde Sismik Aktiviteye Neden Oldu

Jeoloji ve sismoloji uzmanı Prof. Jackie Caplan-Auerbach, Taylor Swift'in Seattle'de verdiği konserde dans edenlerin 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduğunu belirtti. Dansçıların hareketleri, müziğin şiddeti ve enerji uzun süre yere sismik aktivite olarak yansıdı.

Jeoloji ve sismoloji konusunda uzman Prof. Jackie Caplan-Auerbach, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in ABD'nin Seattle kentinde verdiği konserde dans edenlerin 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını belirtti.

Western Washington Üniversitesinde jeoloji ve sismoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Jackie Caplan-Auerbach, 27 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında elde ettiği verilere göre Taylor Swift'in Seattle'de verdiği konserde dans edenlerin, 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını belirtti. Prof. Jackie Caplan-Auerbach konserdeki sismik verileri, 2011 yılında Seattle Seahawks taraftarlarının maç sırasında kazanılan kritik sayı sırasında zıplamalarıyla meydana gelen sismik aktiviteyle karşılaştırdığını ancak Taylor Swift'in hayranların ürettiği sismik aktivitenin daha büyük olduğunu belirtti.