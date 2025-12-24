Haberler

Tayland: Kamboçya Sınırındaki Gerginliği Yatıştırmaya Yönelik Katkılarından Dolayı Çin'e Müteşekkiriz

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kamboçya sınırındaki gerilimi azaltma çabalarından dolayı Çin'i takdir ettiklerini ifade etti. İki ülkenin askeri temsilcileri, Tayland'da yapılacak toplantıda ateşkes düzenlemeleri için bir araya gelecek.

BANGKOK, 24 Aralık (Xinhua) -- Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura, Kamboçya sınırındaki gerginliğin azaltılmasında Çin'in oynadığı rolü takdir ettiklerini söyledi.

Nikorndej salı günü Kamboçya sınırındaki duruma ilişkin yaptığı basın toplantısında, Çin'in Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliği azaltmak üzere müdahil olmasını ve bu yönde oynadığı rolü takdirle karşıladıklarını belirterek, Çin'in objektif ve tarafsız tutumundan övgüyle bahsetti.

Nikorndej, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanlarının pazartesi günü Tayland-Kamboçya çatışmasını ele almak üzere düzenlediği özel toplantıya katılmaları hakkında da bilgi verdi. Sorunu ikili çerçeveler yoluyla çözüme kavuşturmaya kararlı olduklarını yineleyen Nikorndej, sürdürülebilir bir çözümün doğrudan Tayland ve Kamboçya tarafından yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tayland'da çarşamba günü düzenlenecek Genel Sınır Komitesi toplantısında iki ülkenin askeri temsilcileri ateşkes düzenlemeleri konusunda istişarelerde bulunacak.

