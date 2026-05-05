Haberler

Tayland, Kamboçya ile deniz sınırı anlaşmasını feshetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland hükümeti, ortak açık deniz enerji arama çalışmaları için deniz sınırlarının netleştirilmesine yönelik Kamboçya ile yapılan anlaşmayı feshettiğini açıkladı.

Tayland hükümeti, ortak açık deniz enerji arama çalışmaları için deniz sınırlarının netleştirilmesine yönelik Kamboçya ile yapılan anlaşmayı feshettiğini açıkladı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland kabinesi, Kamboçya ile deniz sınırlarının netleştirilmesine yönelik yapılan 25 yıllık anlaşmayı feshetti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın iptal edilmesi Kamboçya ile yaşanan sınır anlaşmazlığıyla ilgili değil, benim politikamın bir parçasıdır. 25 yıl geçti ve hiçbir ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

Kamboçya hükümeti, Tayland'ın anlaşmadan çekilmesinin ardından, Tayland ile ihtilaflı deniz sınırları konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) müdahalesini talep edeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Tayland'ın bu kararına ilişkin ülkesinin "üzüntüsünü" dile getirerek, Kamboçya'nın "BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında zorunlu uzlaşma mekanizmasını başlatmaktan başka seçeneği olmadığını" vurguladı.

Tayland ve Kamboçya, 2000 ve 2001 yıllarında, ihtilaflı kara ve deniz sınır sorunlarını çözmek için müzakerelerin yönünü belirlemek üzere, halk arasında MoU 43 ve 44 olarak bilinen belgeleri imzalamıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar

iPhone'lara bugün okkalı bir zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı

Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı