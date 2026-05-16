Tayland, İran'dan Hürmüz'de mahsur kalan 8 geminin güvenli geçişinin sağlanmasını istedi

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüşerek Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 8 Tayland bayraklı geminin güvenli geçişini talep etti. Erakçi endişeleri anladığını belirtirken, Tayland İran'a insani yardım göndereceğini açıkladı.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan Tayland bayraklı 8 geminin güvenli geçişinin sağlanmasını talep etti.

Thai PBS World yayın kuruluşunun haberine göre, Phuangketkeow ve Erakçi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldi.

Kaynaklara dayandırılan haberde, Sihasak'ın Erakçi'den Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan Tayland bayraklı 8 geminin güvenli geçişinin sağlanmasını talep ettiği aktarıldı.

Erakçi'nin ise buna karşılık Tayland'ın endişelerini anladığını ve boğazın bir an önce açılmasının önemini söylediği belirtildi.

Sihasak'ın ise Tayland'ın yakın zamanda Umman üzerinden İran'a tıbbi malzeme ve kaynaklar dahil insani yardım sağlayacağını belirttiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
