Tayland'ın Phuket kentinde dört katlı binada çıkan yangında 11 kişi öldü

Tayland'ın Phuket kentinde dört katlı binada çıkan yangında 11 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tayland'ın güneyindeki Phuket kentinde bulunan dört katlı bir binada Pazartesi sabahı erken saatlerde yangın çıktı. Yangında 11 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi de yaralandı.
BANGKOK, 16 Kasım (Xinhua) -- Tayland'ın güneyindeki Phuket kentinde bulunan dört katlı bir binada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
Pazartesi sabahı erken saatlerde yaşanan yangında 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua