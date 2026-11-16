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Tayland'ın Phuket kentinde dört katlı binada çıkan yangında 11 kişi öldü

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Tayland'ın Phuket kentinde dört katlı binada çıkan yangında 11 kişi öldü
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Tayland'ın güneyindeki Phuket kentinde bulunan dört katlı bir binada Pazartesi sabahı erken saatlerde yangın çıktı. Yangında 11 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi de yaralandı.

BANGKOK, 16 Kasım (Xinhua) -- Tayland'ın güneyindeki Phuket kentinde bulunan dört katlı bir binada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Pazartesi sabahı erken saatlerde yaşanan yangında 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua
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