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Tayland'da uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi 15 kişi öldürüldü

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Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarında uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi 15 kişi öldürüldü. Öldürülen şüphelilerin sırt çantalarında yaklaşık 2 milyon uyuşturucu tablet ele geçirildiğini bildirildi.

Taylandlı Narkotik Kontrol Kurulu yetkilileri, Myanmar sınırı yakınlarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Bölgede çıkan çatışmada 15 uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi öldürüldü ve yaklaşık 2 milyon uyuşturucu tablet ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Taylandlı Narkotik Kontrol Kurulu yetkilileri, yerel askeri birlik Pha Muang Görev Gücü mensuplarının, Myanmar sınırı yakınlarındaki Chiang Rai bölgesi yakınlarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçtiğini aktardı. Yetkililer, bölgede 20 kişinin askerlere ateş açmasının ardından çıkan çatışmada, 15 uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisinin öldürüldüğünü açıkladı.

2 MİLYON UYUŞTURUCU TABLET ELE GEÇİRİLDİ

Öldürülen şüphelilerin sırt çantalarında yaklaşık 2 milyon uyuşturucu tablet ele geçirildiğini bildiren yetkililer, 15 kişinin kimlik tespit çalışmasının sürdüğünü açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Narkotik Kontrol Kurulu yetkililerinden Phanurat Lukboon, Taylandlı askerlerden ölen olmadığını söyledi.

ELE GEÇİRİLEN TABLETLER TAYLAND İÇİN REKOR SAYIDA

Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarındaki Kanchanaburi bölgesinde 13 Aralık'ta güvenlik güçleri, durdukları bir kamyonda yaklaşık 50 milyon sentetik uyuşturucu tablet ele geçirmişti. Uyuşturucu maddeye el koyan güvenlik güçleri, araçtaki 2 kişiyi gözaltına almıştı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Bölge Temsilcisi Jeremy Douglas, ele geçirilen uyuşturucu tabletlerinin, Tayland için "rekor sayıda" olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Tayland Myanmar Güvenlik Gözaltı Suç Dünya Güncel Haberler

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