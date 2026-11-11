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Tayland'ın Chon Buri açıklarında alabora olan Venus 14 tankerinden 6 kişi kayboldu

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Tayland'ın Chon Buri açıklarında 'Venus 14' isimli petrol tankeri alabora oldu ve gemideki 6 kişilik mürettebat kayboldu. Tayland Kraliyet Donanması'nın açıklamasına göre kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, petrol sızıntısı riskine karşı da tedbir alındı.

Tayland'ın güneyindeki Chon Buri bölgesi açıklarında petrol tankerinin alabora olması sonucu, gemideki 6 kişilik mürettebat kayboldu.

Bangkok Post'un Tayland Kraliyet Donanması açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Chon Buri açıklarında "Venus 14" isimli petrol tankeri alabora oldu.

Yakıt ikmal gemisindeki 6 kişilik mürettebatın kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, ayrıca petrol sızıntısı riskine karşı tedbir aldı.

Kaynak: AA
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