Tayland: Bir Kargo Gemimiz Hürmüz Boğazı'ndan Güvenli Şekilde Geçti

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Siam Cement Grubu'na ait bir kargo gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. Bakanlık, İran'dan yardım talebinde bulunarak gemilerin güvenli geçişini sağladı.

BANGKOK, 20 Nisan (Xinhua) -- Tayland Dışişleri Bakanlığı, Siam Cement Grubu'nun işlettiği bir Tayland kargo gemisinin, Umman ve İran'ın da dahil olduğu diplomatik girişimlerin ardından Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiğini açıkladı.

Pazar günkü açıklamasında gruba ait iki geminin güvenli geçişi için İran'dan yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan bakanlık, gemilerden birinin boğazdan geçtiğini belirtti.

15-17 Nisan tarihleri arasında ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Umman'a resmi ziyarette bulunan Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan Tayland gemileri için yardım talebinde bulunmuştu.

Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
