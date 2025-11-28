Haberler

Tayland'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 145'e Yükseldi

Güncelleme:
Tayland'ın güney kesimlerinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e ulaştı. Özellikle Songkhla eyaletinde etkili olan sel, 12 eyalette 1,2 milyon haneyi etkiledi.

Tayland'ın güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi.

Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güney kesimlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sellere ilişkin güncel bilgi paylaştı.

Ülkenin 8 eyaletinde 145 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Angkasakulkiat, ölümlerin 100'den fazlasının Songkhla eyaletinde olduğunu bildirdi.

Angkasakulkiat, sel sularının çekilmeye devam ettiğini ve arama kurtarma ekiplerinin daha fazla bölgeye ulaşabildiğini ifade etti.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi, ülkenin güneyindeki 12 eyalette yaklaşık 1,2 milyondan fazla hane ve 3,6 milyon kişinin sellerden etkilendiğini açıkladı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin güneyini vuran sel felaketinin ardından 26 Kasım'da Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
