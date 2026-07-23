Tayland'da kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 5 asker öldü
Tayland'ın güneyindeki Narathiwat şehrinde bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Saldırganlar kaçarken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Tayland'ın güneyindeki Narathiwat şehrinde bulunan güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği, 5 sivilin yaralandığı bildirildi.
Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Narathiwat'ın Rangae bölgesindeki polis karakoluna bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.
Siyah kıyafetler giyen 6 saldırganın silahlarla ateş açıp boru bombaları attığı saldırıda 5 asker olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 sivil ise yaralandı.
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerinden kaçan saldırganların tespiti için operasyon başlatıldı.
Narathiwat'ın Muang bölgesindeki polis karakoluna da dün bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 1 polis memuru yaralanmıştı.