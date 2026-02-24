Haberler

Tayland'daki turistik parklarda 72 kaplanın ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Chiang Mai kentindeki iki turistik kaplan parkında 72 kaplanın ölmesi sonrası yapılan incelemelerde virüs tespit edildi. Yetkililer, çiğ tavuk etinin salgının kaynağı olabileceğini belirtti.

Tayland'ın Chiang Mai kentindeki iki turistik kaplan parkında 72 kaplanın ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Chiang Mai kentindeki "Tiger Kingdom" (Kaplan Krallığı) adlı tesisin iki şubesinde, iki haftadan kısa süre içinde 72 kaplan öldü.

Olayın ardından soruşturma başlatan yetkililer, kaplanlardan alınan numunelerde virüs tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, her iki tesise de özel bir çiftlikten tedarik edilen çiğ tavuk etinin salgının kaynağı olabileceğini belirtti.

Tesisler, dezenfeksiyon çalışmaları ve incelemeler için geçici olarak ziyarete kapatıldı. Hayatta kalan diğer 100'den fazla kaplan gözetim altına alındı ve hayvanlar için aşılama çalışması başlatıldı.

Hayatını kaybeden tüm kaplanların imha işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

