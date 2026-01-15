Albüm: Tayland'da İnşaat Vinci Devrildi: 2 Ölü

BANGKOK, 15 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok ile Samut Sakhon eyaletini birbirine bağlayan anayollardan biri olan Rama II Yolu'nda bir inşaat vinci devrildi. Tayland medyasında yer alan haberlere göre perşembe sabahı meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.