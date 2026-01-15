Haberler

Albüm: Tayland'da İnşaat Vinci Devrildi: 2 Ölü

Güncelleme:
Bangkok ile Samut Sakhon eyaletini bağlayan Rama II Yolu'nda gerçekleşen inşaat vinci kazasında iki kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

BANGKOK, 15 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok ile Samut Sakhon eyaletini birbirine bağlayan anayollardan biri olan Rama II Yolu'nda bir inşaat vinci devrildi. Tayland medyasında yer alan haberlere göre perşembe sabahı meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

