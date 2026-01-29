Haberler

Albüm: Tayland'da Askeri Uçak Düştü: 2 Pilot Öldü

Albüm: Tayland'da Askeri Uçak Düştü: 2 Pilot Öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chiang Mai'de gerçekleşen askeri uçak kazasında, pilotlar muharebe arama ve kurtarma eğitim tatbikatı yürütürken yaşamını yitirdi. Olayda sivil yaralanma veya maddi hasar bildirilmiyor.

CHIANG MAI, 29 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın Chiang Mai kentinin Chom Thong bölgesinde bir AT-6 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri (RTAF) perşembe günü yaptığı açıklamada, pilotların kaza sırasında muharebe arama ve kurtarma eğitim tatbikatı yürüttüğünü ve kaza bölgesinde herhangi bir sivil yaralanma veya maddi hasar yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor

Düğünlerde çeyrek takmak hayal oldu! Güncel fiyatına bakın
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Antalya'daki yolsuzluk iddianamesinde çarpıcı detaylar! Milyonluk hediyeler havada uçuşmuş

İddianamede çarpıcı detaylar! Milyonluk hediyeler havada uçuşmuş
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın