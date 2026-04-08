Ortadoğu'dan 700.000 Varil Ham Petrol Taşıyan Tanker Tayland Limanı'na Ulaştı

Ortadoğu'dan gelen bir tanker, Tayland'ın Chonburi eyaletindeki Bangchak Sriracha Rafinerisi Limanı'na ulaştı. Sevkiyat, Bangchak Corporation'ın planlı tedarik programının bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.

BANGKOK, 8 Nisan (Xinhua) -- Ortadoğu'dan yaklaşık 700.000 varil ham petrol taşıyan bir tanker, Tayland'ın Chonburi eyaletindeki Bangchak Sriracha Rafinerisi Limanı'na güvenli şekilde ulaştı.

Bangchak Corporation Public Şirketi, çarşamba günü yaptığı açıklamada sevkiyatın, şirketin planlı ham petrol tedarikinin bir parçası olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Açıklamada, geminin Hürmüz Boğazı'nı sorunsuz şekilde geçerek 7 Nisan gecesi limana ulaştığı ve piyasadaki mevcut dalgalanmalara karşı ham petrol tedarikini desteklediği ifade edildi.

Tayland mart ayı sonunda bölgesel ortaklarıyla yürütülen diplomatik koordinasyon sayesinde petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamıştı.

