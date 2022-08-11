Haber : Tavuk dönerin arasından uyuşturucu çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavuk dönerin arasından uyuşturucu çıktı

 - Güncelleme:
Tavuk dönerin arasından uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 4 gramı tavuk döner içerisinde olmak üzere 151 gram metamfetamin ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 4 gramı tavuk döner içerisinde olmak üzere 151 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çerkezköy ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, uygulama noktasında durdurulan araçta arama yaptı. Ekipler, aramada 147 gram metamfetamin buldu. Lavaş ekmeğe sarılı tavuk döneri de kontrol eden polis, içine konulmuş 4 gram metamfetamin daha ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen E.B. ile M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title